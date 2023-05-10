الرئيس إلهام علييف: أذربيجان "جزيرة" مستقرة، "جزيرة" آمنة

باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

الاستقلال أعظم نعمة، أعظم ثروة. نحتفل اليوم نحن الأذربيجانيين، بمشاعر الافتخار، بأننا نعيش في دولة مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

وشدد رئيس الدولة على أن الأمن والسلام تم ضمانهما في أذربيجان، قائلا: "الآن يشهد كل انحاء العالم الحروب والصراعات والاشتباكات ونرى هذا كل يوم. أذربيجان "جزيرة" مستقرة وآمنة. هذه ثروة كبيرة وشعب أذربيجان يعرفها جيدا. لأننا مررنا بأوقات عصيبة في السنوات الأولى من استقلالنا".