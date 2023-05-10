  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان "جزيرة" مستقرة، "جزيرة" آمنة

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:١٧]
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان

    باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

    الاستقلال أعظم نعمة، أعظم ثروة. نحتفل اليوم نحن الأذربيجانيين، بمشاعر الافتخار، بأننا نعيش في دولة مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

    وشدد رئيس الدولة على أن الأمن والسلام تم ضمانهما في أذربيجان، قائلا: "الآن يشهد كل انحاء العالم الحروب والصراعات والاشتباكات ونرى هذا كل يوم. أذربيجان "جزيرة" مستقرة وآمنة. هذه ثروة كبيرة وشعب أذربيجان يعرفها جيدا. لأننا مررنا بأوقات عصيبة في السنوات الأولى من استقلالنا".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:١٤]
    وزير الخارجية: أذربيجان تؤيد بعملية المباحثات والتطبيع
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٦]
    رئيس الدولة: التقنيات ستنفذ كل شيء من الآن فصاعدا
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف: النصر في حرب قره باغ الثانية سيبقى ما دامت أذربيجان باقية
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٢٤]
    رئيس أذربيجان: لقد أظهر جيشنا قوته ليس في الاستعراض العسكري بل في ساحة المعركة