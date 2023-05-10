الرئيس: سننفذ بنجاح مهمة لإعادة اعمار قره باغ وزنكزور

باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

تنتعش اليوم قره باع وزنكزور، نبني ونبتكر في أراضينا الأصلية. سنقوم بتنفيذ مهمة إعادة إعمار قره باغ وزنكزور بنجاح.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

أضاف رئيس الدولة الى ان "تحقيقا لإرادة القائد العظيم، قمنا بتحرير أراضينا الأصلية واستعدنا وحدة أراضينا وأنشأنا معبرا حدوديا على الحدود بين أذربيجان وأرمنيا في 23 أبريل ورفعنا العلم الأذربيجاني هناك وأعدنا سلامتنا الإقليمية بالكامل وكذلك سلامتنا المدنية المهمة - مهمة لإعادة أعمار هذه الأرض الجميلة سنقوم بها بشرف".