رئيس أذربيجان: لقد أظهر جيشنا قوته ليس في الاستعراض العسكري بل في ساحة المعركة

باكو، 10 مايو، )أذرتاج(

يعد الجيش الأذربيجاني من أقوى الجيوش في العالم – من حيث العتاد او القدرة القتالية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

قال الرئيس إن "جيشنا حارب وأظهر قوته ليس في الاستعراض العسكري بل في ساحة المعركة. خلال 44 يوما، لم يتراجع أي شخص خطوة إلى الوراء ولم يفر أي شخص (من ساحة القتال). هذا هو جيشنا. هذا شعبنا. لأن الجيش جزء من الشعب. هم أبناء الشعب وأولادنا الذين يخدمون في الجيش".