الرئيس إلهام علييف: النصر في حرب قره باغ الثانية سيبقى ما دامت أذربيجان باقية

باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

النصر في حرب قره باغ الثانية هو نجاحنا التاريخي، انتصارنا التاريخي. سيبقى هذا النصر ما دامت أذربيجان باقية في قلوبنا وذكرياتنا وكتبنا وأعمالنا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

قال رئيس الدولة إن هذه ملحمة بطولية، إنها بطولة غير مسبوقة. وأضاف: "لقد أظهرت حرب قره باغ الثانية للعالم أجمع روح الشعب الأذربيجاني التي لا تقهر. هذا هو الذي دفع بنا الى الامام بالذات".