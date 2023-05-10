رئيس الدولة: التقنيات ستنفذ كل شيء من الآن فصاعدا

باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

اتخذنا خطوات صحيحة للغاية محسوبة لتطوير التقنيات العالية في أذربيجان، مع إيلاء أهمية كبيرة للتقنيات الحديثة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

أشار رئيس الدولة إلى أن هناك إمكانات هائلة لتطوير صناعة الفضاء في أذربيجان وسيتطور هذا الاتجاه في المستقبل وأضاف ان "التكنولوجيا ستنفذ كل شيء من الآن فصاعدا. يجب أن نجلب التقنيات ونطبقها في أذربيجان وفي الوقت ذاته علينا ان نخلق إمكانات قوية للعاملين لنكون صناع هذه التقنيات".