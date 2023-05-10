الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 10 مايو، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 26 حالة حريق وحالة حرجة وحالة انفجار تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ شخصين.

ونتيجة لانفجار حصل في مبنى السكن الليلي بحي صابونجي للعاصمة باكو أصيب شخصان وانتشلت جثمان شخص من تحت الأنقاض وسلمت إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.