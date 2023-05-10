باكو.. بدء العد التنازلي لبطولة العالم للتايكوندو الكشف عن قائمة المنتخب الوطني

باكو، 10 مايو (أذرتاج)

بعد 20 يوما، ستستضيف باكو عاصمة أذربيجان بطولة العالم للتايكوندو التي ستستمر من 29 مايو الى 4 يونيو.

أفادت أذرتاج ان التظاهرة الرياضية العالمية، التي تقام في نسختها الـ26 وتحت شعار "ألهِم قوتك"، ستصادف في اليوبيل الخمسين لإنشاء الاتحاد العالمي للتاكوندو والذكرى المئوية لميلاد الزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف. بهذه المناسبة ستنظم في إطار البطولة سلسلة من الفعاليات والحفل الموسيقي. سيمثل أذربيجان في البطولة صياد داداشوف (54 كغ) وقاشم ماقوميدوف (58 كغ) وخانوغلان كريموف (63 كغ) وجواد اغايف (68 كغ) وإلتاج غفاروف (74 كغ) وعلي اصغر علييف (80 كغ) وطالع سليمانوف (87 كغ) وحميد رضا بدري علي ابادي (فوق 87 كغ) ومينايه اكبروفا (46 كغ) وفاطمة اباكاروفا (49 كغ) وسمروخ عثمانوفا (53 كغ) وفاطمة مجيدوفا (62 كغ) وفريدة عزيزوفا (67 كغ). ستقام البطولة في ملعب "باكو كريستال هول".