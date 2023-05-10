الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان سير إنشاء مجمع سكني مؤلف من 23 مبنى في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 10 مايو، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم سير إنشاء مجمع سكني مؤلف من 23 مبنى في مدينة شوشا المحررة من احتلال أرمينيا.

قدم المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى محافظة شوشا آيدين كريموف معلومات إلى رئيس الدولة والسيدة الأولى حول الأعمال المنجزة.

وجاء فيها أن المساحة العامة للمجمع السكني المؤلف من 23 مبنى تقرب من 8 هيكتارات وأعمال إنشاء 8 مبان هناك انطلقت في 1 يوليو العام الماضي و15 مبنى في 1 سبتمبر مع تخطيط استكمال الأعمال البنائية في المجمع السكني إلى نهاية العام الجاري.

وقيل إن المجمع السكني ستوضع فيه 450 منزل للخدمة ومنها 28 منزلا ذا غرفة و195 منزل ذي غرفتين و190 منزل ذي 3 غرف و30 منزلا ذا 4 غرف و7 منازل ذات 5 غرف في مبان ذات 3 و5 طوابق ومعظم المنازل الموجودة في هذا المجمع سوف تقدم للاجئين والنازحين السابقين وقسم منها إلى استخدام عاملين في شوشا كمنازل خدمية.