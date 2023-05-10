ريو دي جانيرو تستضيف قمة مجموعة العشرين في العام القادم

باكو، 10 مايو (أذرتاج)

ستقام قمة مجموعة العشرين G20 في ريو دي جانيرو في نوفمبر العام القادم.

أفادت أذرتاج نقلا عن نشرة "O Globo" ان البرازيل ستتسلم رئاسة المجموعة في القمة التي ستحتضنها الهند في 1 ديسمبر لهذا العام.

يجب الذكر انه من المتوقع مشاركة ممثلي أكثر من 10 دول مراقبة في الفعاليات المقرر عقدها في البرازيل.