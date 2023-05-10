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    أذربيجان وضعت خطة خاصة بشأن إعادة بناء المساجد في الأراضي المحررة من احتلال أرمينيا

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:١٠]
    أذربيجان وضعت خطة خاصة بشأن إعادة بناء المساجد في الأراضي المحررة من احتلال أرمينيا

    باكو، 10 مايو، أذرتاج

    قال رئيس لجنة الدولة للعمل مع الطوائف الدينية مبارز قربانلي إن أعمال إنشاء المساجد وإعادة بناء الآثار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مستمرة على قدم وساق.

    وشدد قربانلي على أن هذا الأمر في محط اهتمام خاص للرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا مفيدا أن "خطة خاصة وضعت في هذا الشأن وتنفذ الأعمال وفقا للخطة والدقة الرئيسية مركزة على إعادة بناء المساجد طبقا لمظاهرها التاريخية السابقة وبعد استكمال إنشاء تلك المساجد وإعادة بنائها وعملية عودة اللاجئين سوف يتم توظيف رجال الدين فيها أيضا.

     

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