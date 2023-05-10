وزير الخارجية: أذربيجان تؤيد بعملية المباحثات والتطبيع

باكو، 10 مايو، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف عقب زيارته المقابر الفخرية في 10 مايو اليوم إن مباحثات بروكسيل، التي ستعقد قريبا، جزء من عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان وينبغي لنا أن ننظر في هذه المباحثات كجزء من العملية ونقدر هذه العملية إيجابيا عامة. ونؤيد بعملية المباحثات والتطبيع. وللأسف تتخذ أرمينيا مواقف مغايرة ومتناقضة حينا لآخر وتصدر بيانات متضاربة ونحسب أن عقد لقاء على مستوى الزعيمين بعد فاصل معين هو إيجابي بشكل عام ولم يبق كثير على الأرجح للانتظار للمباحثات ونتائجها.

واكد الوزير بايراموف على أن الهدف الرئيسي للقاءات المنعقدة في الولايات المتحدة الامريكية كان اجراء مباحثات حول معاهدة سلام، موضحا "أنكم تعلمون أن المبادرات بشأن معاهدة سلام مطروحة من جانب أذربيجان وقد سبق أن تقدم بها الرئيس إلهام علييف عام 2021م لأول مرة وفي فبراير عام 2022م اقترحت أذربيجان المبادئ الخمسة الأساسية وانطلقت في نهاية المطاف مباحثات حول معاهدة سلام في جنيف لأول مرة في أكتوبر عام 2022م وأجريت المباحثات حول المبادئ الأساسية الموسعة التي تقدمت بها أذربيجان كنسخة أولية. ثم عقدت لقاءات في نوفمبر في واشنطن. خطط خلال المباحثات عقد لقاء ثالث في نفس المدينة خلال شهر ديسمبر ولكن أرمينيا امتنعت عن اللقاء الثنائي الثالث بذرائع مختلفة. غير أن أرمينيا عادت مرة أخرى إلى مائدة المباحثات بوساطة الولايات المتحدة ونتيجة دعواتنا المصرة. وتم التوصل في واشنطن إلى اتفاقات على بنود محددة ويمكن القول بأننا تقدمنا خطوة واحدة وإن أذربيجان تظهر كما كانت دوما، تمسكها بالعملية."