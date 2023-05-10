الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل وضع حجر الأساس للمجمع سكني مؤلف من 17 مبنى في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 10 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم حفل وضع حجر الأساس لمجمع سكني ثان مؤلف من 17 مبنى في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الدولة والسيدة الأولى علما بالأعمال المنوطة إنجازها في المجمع.

وجاء فيها أن المجمع السكني المؤلف من 17 مبنى يتم بناؤه على مساحة 25ر4 هيكتارات لإنشاء 238 منزل في مبان ذات طابقين و3 طوابق ومنها 119 منزل ذي غرفتين و119 منزل ذي 3 غرف.

بعد التعرف على المشروع وضع رئيس الدولة حجر الأساس للمجمع السكني الثاني المؤلف من 17 مبنى في شوشا.