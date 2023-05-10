الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وافراد اسرتهما يزورون ضريح الزعيم القومي حيدر علييف

باكو، 10 مايو (أذرتاج) يمر اليوم 100 عاما على يوم ميلاد الابن البار العبقري ومؤسس أذربيجان المستقلة المعاصرة، الزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف. أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى قرينته مهربان علييفا وافراد اسرتهما يزورون ضريح الزعيم القومي في مقابر الشرف. وقد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف. وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور امام ضريح الزعيم القومي حيدر علييف إحياء لذكراه الخالدة. عزف النشيد الوطني لأذربيجان. وأحيا السيدة الأولى مهريبان علييفا وافراد اسرتها الذكرى الخالدة للزعيم القومي باحترام.

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