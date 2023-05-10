بدء اعمال إعادة بناء وترميم مركز الخدمات الحكومية في شوشا

باكو، 10 مايو (أذرتاج)

حضر الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وافراد اسرتهما حفل بدء إعادة البناء والترميم لمركز الخدمات الحكومية في مدينة شوشا في 10 مايو.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف احيط علما بالاعمال المخطط تنفيذها في المركز.

يجب الذكر ان اعمال إعادة البناء والترميم في مركز الخدمات الحكومية بمدينة شوشا بدأت بناء على توجيهات من الرئيس إلهام علييف. ستجرى اعمال الترميم الشاملة في مبنى البريد ومحيطه. ستعمل في المبنى المكون من 4 طوابق "اسان خدمة" و"دوست خدمة" للضمان الاجتماعي وبيت مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفرع وزارة التنمية الرقمية والنقل (بريد ومكتب الاتصالات).