رئيس كوبيا يعقد عددا من الاجتماعات في أبو ظبي

باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع المدير العام لوكالة تشجيع الاستثمار في السنغال عبدلله بالده وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مايكل فوسارت في إطار الاجتماع السنوي الثاني عشر للاستثمار الذي عقد في أبو ظبي.

أفادت أذرتاج أنه في الاجتماعات التي عقدت في جناح أذربيجان، تم تقديم معلومات حول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان وأنشطة الوكالة والدعم والخدمات التي تقدمها ونوقشت فرص التعاون المحتملة.