الرئيس إلهام علييف يفتتح مسجد يوخاري جوهر أقا بعد إعادة البناء الشامل في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 10 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم في حفل افتتاح مسجد يوخاري جوهر أقا بعد إعادة البناء الشامل في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا.

كما حضر رئيس الدولة والسيدة الأولى حفل تدشين معرض مكرس للعالم الموسوعي مير محسن نواب القراباغي.

وأحيط الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا أولا علما بالأعمال المنجزة في المسجد.

وجاء فيها أن أعمال إعادة البناء والتأهيل المنطلقة منذ نهاية عام 2021م في مسجد يوخاري جوهر أقا استكملت والمسجد في عداد الآثار التاريخية الثقافية ذات الأهمية المحلية ومعمار المسجد صفي خان القراباغي الكربلائي والمسجد بين أحسن نتاجات المعمار. زخارف المآذن والجدران الداخلية من أعمال الشاعر الرسام الخطاط ساكن شوشا مير محسن نواب القراباغي.

كما أزيلت تدخلات في المسجد من قبل الأرمن خلال فترة الاحتلال.

وشملت أعمال إعادة البناء والترميم مبنى مدرسة المسجد أيضا.

ومعرض مير محسن نواب القراباغي افتتح في أراضي مبنى المدرسة في الوقت الحاضر.

كما تفقد رئيس الدولة والسيدة الأولى وأفراد عائلتهما معرض العالم الموسوعي للقرن التاسع عشر مير محسن نواب القراباغي.