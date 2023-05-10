الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن لافتات في تقاطع شارعي حيدر علييف و8 نوفمبر في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 10 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم حفل إزاحة الستار عن لافتات في تقاطع شارعي ملا بناه واقف وبناه علي خان في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الجمهورية والسيدة الأولى علما بالأعمال المخطط تنفيذها في الشارعين.

قيل ان طول شارع حيدر علييف 1751 متر وعرضه 10-14 متر.

وطول شارع 8 نوفمبر 2912 متر وعرضه 10 أمتار.

يشار إلى ان الشارعين إلى جانب شوارع شوشا الأخرى سيعاد إنشاؤهما بالمعايير المعاصرة وسيتم تجهيزهما بالبنى التحتية الضرورية.