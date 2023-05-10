الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يفتتحان في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني مركز الإبداع بعد إعادة التأهيل الشاملة

باكو، 10 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم في حفل افتتاح مركز الإبداع في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

قدم أنار علي اكبروف مساعد الرئيس معلومات إلى رئيس الدولة والسيدة الأولى حول الأعمال المنجزة.

وجاء فيها أن مبنى مركز الإبداع في شوشا في قائمة الآثار المعمارية الهندسية ذات الأهمية المحلية وكان المبنى في حينه يستضيف كروان سراي أقا قهرمان بن مير ثياب وأعيد المبنى إلى مظهره السابق الأولي خلال أعمال إعادة البناء والترميم المنفذة من عام 2022م وأزيلت تدخلات أرمينية فيه خلال فترة الاحتلال.

ثم تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما معرض "حيدر علييف وقراباغ" المنظم ضمن الذكرى السنوية الـ 100 للزعيم القومي العام حيدر علييف في صالة المعارض لدى مركز الإبداع.

ثم تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما على مهرجان الزهرة في شوشا.