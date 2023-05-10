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    الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن لافتات في تقاطع شارعي خورشيد بانو ناتوان وظفر وشارعي قراباغ وخان شوشينسكي في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:١٨]

    باكو، 10 مايو، أذرتاج

    حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم حفل إزاحة الستار عن لافتات في تقاطع شارعي خورشيد بانو ناتوان وظفر وشارعي قراباغ وخان شوشينسكي في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وأحيط رئيس الجمهورية والسيدة الأولى علما بالأعمال المخطط تنفيذها في الشارعين.

    قيل ان طول شارع خورشيد بانو ناتوان 438 متر وعرضه 14 مترا.

    وطول شارع ظفر 1963 متر وعرضه 10-11 أمتار.

    وطول شارع قراباغ 338 متر وعرضه 11 مترا.

    وطول شارع خان شوشينسكي المغني المرموق الفنان الشعبي 293 متر وعرضه 10 أمتار.

    يشار إلى ان الشوارع المذكورة إلى جانب شوارع شوشا الأخرى سيعاد إنشاؤها بالمعايير المعاصرة وسيتم تجهيزهما بالبنى التحتية الضرورية.

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