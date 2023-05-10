الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في تدشين مجمع مركز الفندق والمؤتمر في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 10 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم في حفل تدشين مجمع مركز الفندق والمؤتمر في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا.

قدم وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف معلومات إلى رئيس الدولة والسيدة الأولى حول الظروف المهيأة لدى مجمع مركز الفندق والمؤتمر في شوشا.

ويقع المجمع الذي وضع حجر الأساس له من قبل الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 29 أغسطس عام 2021م وسط المدينة على طريق ظفر.

وقيل إن المجمع هو ذو 5 نجوم وفيه 154 غرفة وصالات للمؤتمر والمآدب والاستقبال ومطعم وحوض وسائر الخدمات المختلفة.

وفي مكتبة المجمع نحو 1000 كتاب.

تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا معرض "دارنا الثقافي" المكرس لتراث أذربيجان الثقافي.