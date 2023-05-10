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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح فرع لمتحف السجاد الوطني بعد إعادة البناء والترميم الشاملة في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٤٠]

    باكو، 10 مايو، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم في حفل افتتاح فرع لمتحف السجاد الوطني الأذربيجاني في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وفي البداية أحيط رئيس الدولة والسيدة الأولى علما بالأعمال المنجزة.

    وجاء فيها أن مبنى فرع شوشا للمتحف بني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في حي يوخاري بالمدينة وأصبح غير صالح فترة الاحتلال الأرميني فيما تدخلت أرمينيا في مظهره التاريخي. وبدأت أعمال إعادة البناء والترميم الشاملة عام 2021م.

    يقال إن إدارة فرع شوشا تمكنت من إنقاذ 183 مقتنية من إجمالي 246 عينة قيمة من مجمع الفرع إلى باكو قبل احتلال أرمينيا مدينة شوشا عام 1992م فواصل نشاطه داخل متحف السجاد الوطني إلى الحين.

    ويعرض في فرع شوشا حاليا معروضات جديدة.

    تفقد رئيس الدولة والسيدة الأولى برفقة أفراد عائلتهما المقتنيات والآثار الفنية.

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