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    الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن لافتة شارع "القبضة الحديدية" في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٤٧]

    باكو، 10 مايو، أذرتاج

    حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم حفل إزاحة الستار عن لافتة شارع "القبضة الحديدية" في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وأحيط رئيس الجمهورية والسيدة الأولى علما بالأعمال المخطط تنفيذها في الشارع.

    قيل ان طول شارع القبضة الحديدية التي ضمن نصر أذربيجان التاريخي في الحرب الوطنية وتحولت إلى رمز وحدة لا تتزعزع للشعب 2473 متر وعرضه 10-15 مترا.

    يشار إلى ان الشوارع المذكورة إلى جانب شوارع شوشا الأخرى سيعاد إنشاؤها بالمعايير المعاصرة وسيتم تجهيزهما بالبنى التحتية الضرورية.

    ثم أزاح الرئيس إلهام علييف الستار عن اللافتة.

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    الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن لافتة شارع "القبضة الحديدية" في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن لافتة شارع "القبضة الحديدية" في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن لافتة شارع "القبضة الحديدية" في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا