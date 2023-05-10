الرئيس إلهام علييف يفتتح مسجد ساعتلي بعد إعادة البناء الشامل في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 10 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع أفراد عائلتهما في 10 مايو اليوم في حفل افتتاح مسجد ساعتلي بعد إعادة البناء الشامل في شوشا المحررة من احتلال أرمينيا.

وأحيط الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا أولا علما بالأعمال المنجزة في المسجد.

وجاء فيها أن أعمال إعادة البناء والتأهيل المنطلقة منذ نهاية عام 2021م في مسجد ساعتلي استكملت والمسجد في عداد الآثار التاريخية الثقافية ذات الأهمية المحلية ومعمار المسجد صفي خان القراباغي الكربلائي والمسجد بين أحسن نتاجات المعمار وبني عام 1883م.

كما أزيلت تدخلات في المسجد من قبل الأرمن خلال فترة الاحتلال.

بعد افتتاح المسجد غرس رئيس الدولة والسيدة الأولى وأفراد عائلتهما أشجارا بفناء المسجد.