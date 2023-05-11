نتيجة استفزاز عسكري ارميني في الحدود.. اصابة مجند أذربيجاني بجروح خطيرة
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢٣ [٠٨:٠٠]
باكو، 11 مايو (أذرتاج )
نتيجة الاستفزاز العسكري الذي ارتكبته القوات المسلحة لارمينيا، بإطلاق النيران على مواقف الجيش الأذربيجاني في الحدود في محافظة كلبجار ليلة 10 مايو، أصيب المجند الأذربيجاني محمودلو مسلم ودادي اوغلو بجروح خطيرة.
تم نقل الجريح الى المستشفى القريب فورا.
لوقف الاستفزازات الارمينية، ردت وحدات الجيش الأذربيجاني بالمثل على الجانب الأرميني.
تعلن وزارة الدفاع ان القيادة السياسية العسكرية لارمينيا تتحمل مسؤولية تامة عن هذا الاستفزاز المتعمد.
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