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    سياسة


    تجدد الاشتباكات.. ارمينيا تواصل التصعيد العسكري ضد اذربيجان

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [٠٨:٠٨]
    تجدد الاشتباكات.. ارمينيا تواصل التصعيد العسكري ضد اذربيجان

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    تواصل القوات المسلحة لارمينيا استفزازاتها العسكرية باطلاق النار من راجمات القازفات على مواقف الجيش الاذربيجاني من فجر اليوم 11 مايو.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ترد الآن بالمثل على الجانب الارميني لوقف الاستفزازات.

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