أرمينيا تسعى الى توسيع نطاق استفزازاتها.. أذربيجان ترد

باكو، 11 مايو (أذرتاج) تواصل القوات المسلحة لارمينيا اطلاق النار باستخدام قاذفات الألغام والأسلحة النارية الكبيرة العيار على وحدات الجيش الاذربيجاني في الحدود. أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني يرد ردا قاسيا على الجانب الأرميني.

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