  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: أرمينيا تنشر أخبارا كاذبة

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]
    وزارة الدفاع: أرمينيا تنشر أخبارا كاذبة

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية ان الاخبار المتداولة في وسائل الاعلام الارمينية عن إطلاق النار على سيارة الإسعاف الارمينية من قبل وحدات الجيش الاذربيجاني، كاذبة ولا أساس لها من الصحة، حسبما أفادت أذرتاج.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٣٨]
    استشهاد مجند أذربيجاني نتيجة الاستفزاز العسكري الأرميني في الحدود.. الجيش الاذربيجاني يرد ردا قاسيا
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٠٩]
    وزارة الدفاع: أرمينيا تحشد قواتها في الحدود مع أذربيجان
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [٠٩:٣٩]
    أرمينيا تسعى الى توسيع نطاق استفزازاتها.. أذربيجان ترد
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [٠٨:٠٨]
    تجدد الاشتباكات.. ارمينيا تواصل التصعيد العسكري ضد اذربيجان