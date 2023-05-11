وزارة الدفاع: أرمينيا تنشر أخبارا كاذبة

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية ان الاخبار المتداولة في وسائل الاعلام الارمينية عن إطلاق النار على سيارة الإسعاف الارمينية من قبل وحدات الجيش الاذربيجاني، كاذبة ولا أساس لها من الصحة، حسبما أفادت أذرتاج.