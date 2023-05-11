أذربيجان: 11 حالة إصابة بكورونا في 10 مايو

باكو، 11 مايو، (اذرتاج)

سجلت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و45 حالة التعافي ودون حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في 10 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و599 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و201 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و260 مريض منهم ويستمر علاج 138 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 827 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و600 ألف و248 فحص طبي.