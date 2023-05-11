أذربيجان: تطعيم جرعة من لقاح كورونا في 10 مايو

باكو، 11 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 اشخاص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى فيما تلقى شخص الجرعة الثالثة وأكثر جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و962 ألف و793 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و991 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و882 ألف و536 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و80 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و266 الف و186 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.