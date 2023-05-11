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    سياسة


    وزارة الدفاع: أرمينيا تحشد قواتها في الحدود مع أذربيجان

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٠٩]
    وزارة الدفاع: أرمينيا تحشد قواتها في الحدود مع أذربيجان

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    ترصد وحدات الجيش الاذربيجاني تحركات وحدات القوات المسلحة لأرمينيا وحشد جنودها وعتادها في اتجاه قرية زود لمحافظة باساركيتشار الواقعة في الحدود مع أذربيجان.

    أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية ان أرمينيا تستعد للاستفزاز العسكري الجديد بتحركاتها هذه، حسبما أفادت أذرتاج.

    تحمل وزارة الدفاع الأذربيجانية القيادةَ العسكرية السياسية لأرمينيا المسئولية التامة على التصعيد في المنطقة.

     

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