رحالة من السويد يزورون قره باغ وزنكزور الشرقية (صور)

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

انطلقت زيارة وفد منظمة Club 100 السويدية للرحالة الدوليين الى قره باغ وزنكزور الشرقية المحررتين من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج ان الرحالة الدوليين في البداية سافروا الى محافظة فضولي. تفقد السياح ميدانيا مدى الدمار الناتج عن الاحتلال الأرميني واعمال إعادة البناء والاعمار الواسعة النطاق المقامة من قبل أذربيجان فيها. كما تابعوا عملية تطهير الأرض من الألغام في فضولي. بعد ذلك، يزور الرحالة السويديون الى كهف آزيخ في محافظة خوجاوند. ثم يتوجهون الى مدينة اغدام المسماة بهيروشيما القوقاز بسبب الدمار الهائل فيها، ثم سيسافرون الى قرية تاليش وبلدة سوقوفوشان لمحافظة تارتار.

يرأس الوفد بينجت هيلدبراند عضو مجلس إدارة Club 100.

والهدف من السفر هو تعريف الأراضي المحررة في اطار black tourism.