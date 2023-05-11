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    اقتصاد


    بوخارست تستضيف منتدى الاعمال الروماني الأذربيجاني

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:١٨]
    بوخارست تستضيف منتدى الاعمال الروماني الأذربيجاني

    باكو، 11 مايو، (أذرتاج)

    ستستضيف بوخارست الاجتماع السابع للجنة المشتركة حول العلاقات التجارية الاقتصادية والتعاون العلمي التقني بين حكومة رومانيا وحكومة جمهورية أذربيجان في العقد الأخير من شهر مايو.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة ترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) انه من المقرر عقد منتدى الأعمال الروماني الأذربيجاني في إطار الاجتماع الذي تنظمه الوكالة، بمشاركة رواد الأعمال في مختلف مجالات الاقتصاد إلى جانب المسؤولين من كلا البلدين.

    رجال الأعمال الأذربيجانيون مدعوون إلى منتدى الأعمال بين رومانيا وأذربيجان.

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