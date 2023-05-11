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    سياسة


    استشهاد مجند أذربيجاني نتيجة الاستفزاز العسكري الأرميني في الحدود.. الجيش الاذربيجاني يرد ردا قاسيا

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٣٨]
    استشهاد مجند أذربيجاني نتيجة الاستفزاز العسكري الأرميني في الحدود.. الجيش الاذربيجاني يرد ردا قاسيا

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    استشهد المجند الاذربيجاني نوفروزعليزاده اورخان إلخان اوغلو نتيجة الاستفزاز المتعمد الذي ارتكبتها وحدات القوات المسلحة لارمينيا في الحدود مع أذربيجان.

    أعلنت وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني يواصل رده القاسي على الجانب الأرميني. تسيطر وحدات الجيش الاذربيجاني على الظروف العملياتية، حسبما أفادت أذرتاج.

    تعرب قيادة وزارة الدفاع عن مواساتها العميقة لذوي شهيد الواجب وسائلة الله تعالى الرحمة له.

     

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