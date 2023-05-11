الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاستكشاف والانتاج لشركة "توتال إنرجي"

باكو، 11 مايو، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الاستكشاف والانتاج لشركة "توتال إنرجي" نيكولاس تيراز.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجانبين تحدثا خلال اللقاء عن التعاون الناجح بين شركتي "سوكار" و"توتال إنرجي"، الذي استمر لسنوات عديدة وبحثا موضوع بدء الإنتاج المخطط له في حقل الغاز "أبشيرون" خلال الأشهر المقبلة.

وأكد نيكولاس تيراز على التزام شركة "توتال إنرجي" واهتمامها المستمر بالتعاون مع أذربيجان وصرح بأنهم يعتزمون توسيع أنشطتهم فيها.

كما تبادل الطرفان الآراء حول المشاريع الممكنة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة إلى جانب التعاون في مجال النفط والغاز التقليدي.