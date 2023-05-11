النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر فيديو من مهرجان "خاري بلبل" الدولي للموسيقى

باكو، 11 مايو، (أذرتاج) نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام مقطع فيديو من مهرجان "خاري بلبل" الدولي للموسيقى في مدينة شوشا. تقدم أذرتاج هذا الفيديو. https://video.azertag.az/files/video/2023/2/16837856814088456160.mp4

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده