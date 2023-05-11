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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر فيديو من مهرجان "خاري بلبل" الدولي للموسيقى

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٥‎٧]

    باكو، 11 مايو، (أذرتاج)

    نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام مقطع فيديو من مهرجان "خاري بلبل" الدولي للموسيقى في مدينة شوشا.

    تقدم أذرتاج هذا الفيديو.

    https://video.azertag.az/files/video/2023/2/16837856814088456160.mp4

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