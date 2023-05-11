الخارجية: أرمينيا توسع استفزازاتها العسكرية ضد أذربيجان في المناطق الحدودية المسئولية التامة على التصعيد على عاتق القيادة العسكرية السياسة لأرمينيا

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

تزيد أرمينيا استفزازاتها العسكرية ضد أذربيجان في المناطق الحدودية.

أفادت اذرتاج نقلا عن بيان نشرته وزارة خارجية أذربيجان ان جندي الجيش الاذريجاني أصيب بجروح نتيجة الاستفزاز العسكري الذي ارتكبته القوات المسلحة لارمينيا باطلاق النار باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار الحدودية في ساعات الليلة في 10 مايو.

رغم التحذيرات الموجهة الى الجانب الأرميني من عواقب التصعيد المتعمد الأخير ومناشدات وقف استفزازاتها العسكرية، بدأت القوات المسلحة الارمينية توسيع نطاق التصعيد ابتداء من فجر 11 مايو مما أدى الى استشهاد جندي اذربيجاني آخر.

كما جاء في البيان: "ان أرمينيا ترتكب استفزازاتها، دوما في حين تكثيف المحادثات حول معاهدة السلام وكذلك قبيل المفاوضات المرتقبة بين زعيمي البلدين، وكل هذا يظهر ان أرمينيا ليست حريصة على عملية السلام. يجب على المجتمع الدولي ان يرفض بشكل جدي ويستنكر مثل هذه التصرفات التي تضر أرمينيا من خلالها بعملية المفاوضات."

تتخذ القوات المسلحة الارمينية كافة تدابير الرد اللازمة لصد الاستفزازات الارمينية.

تحمل وزارة الخارجية في بيان لها القيادةَ العسكرية السياسية جميع المسئولية عن التصعيد المتعمد.