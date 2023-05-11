أذربيجان: ضبط تهريب أكثر من 39 كغ مخدرات من إيران

باكو، 11 مايو (أذرتاج) أحبطت دورية حرس الحدود الأذربيجانية قرب قرية هوراديز لمحافظة فضولي محاولة تهريب مخدرات من إيران في الساعة 20:50 في 10 مايو. أفادت أذرتاج ان افراد حرس الحدود قاموا بضبط 39 كغ و300 غرام مادة مخدرة (37 كغ و400 غرام من ماريخونا و1900 ترياق و1180 حبة من مادة ميثادون م-40 من المؤثرات العقلية. يجري التحقيق في الواقعة.

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