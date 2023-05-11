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    أذربيجان: ضبط تهريب أكثر من 39 كغ مخدرات من إيران

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    أحبطت دورية حرس الحدود الأذربيجانية قرب قرية هوراديز لمحافظة فضولي محاولة تهريب مخدرات من إيران في الساعة 20:50 في 10 مايو.

    أفادت أذرتاج ان افراد حرس الحدود قاموا بضبط 39 كغ و300 غرام مادة مخدرة (37 كغ و400 غرام من ماريخونا و1900 ترياق و1180 حبة من مادة ميثادون م-40 من المؤثرات العقلية.

    يجري التحقيق في الواقعة.

     

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