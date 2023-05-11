وزير الدفاع يصل الى تركيا لمشاهدة تدريبات "نسر الاناضول 2023"

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

وصل وزير الدفاع الأذربيجاني، الجنرال ذاكر حسنوف، إلى تركيا بدعوة من وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، لمشاهدة التدريبات الدولية "نسر الأناضول - 2023" التي تقام في مدينة قونية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية لأذرتاج.

وخلال الزيارة، سيشارك الجنرال حسنوف في يوم الزوار الرفيعي المستوى الذي سيقام في إطار التدريبات الدولية.

وتجرى التدريبات بمشاركة مجموعة من العسكريين وطائرات مقاتلة من طراز سو-25 تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني، بمشاركة ممثلين عن أذربيجان وتركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة المتحدة.

وتشارك وفود من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإثيوبيا والمغرب وفرنسا وجورجيا والسويد وقيرغيزستان ومقدونيا الشمالية وليبيا وماليزيا والأردن بصفة مراقب في مناورات الطيران التكتيكية الدولية "نسر الأناضول - 2023".