الخارجية: أذربيجان أعلنت إمكانية مشاركتها في لقاء غير رسمي في كيشيناو

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

كما هو معلوم، عقدت عدة اجتماعات في بروكسل العام الماضي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بوساطة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل. قال هذه الكلمات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجيزادا في رده على سؤال ممثلي وسائل الإعلام المحلية فيما يتعلق بمعلومات نشرها الاتحاد الأوروبي بشأن لقاء مرتقب بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا بوساطة ومشاركة شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، في بروكسل في 14 مايو من هذا العام، والاجتماعات المرتقبة بينهما بمشاركة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا وأولاف شولتز، مستشار ألمانيا في اطار الاجتماع المقبل للمجموعة السياسية الأوروبية في 1 يونيو في كيشيناو.

وأضاف: جدير بالذكر أن أذربيجان وافقت على اجتماع بروكسل الذي لم ينعقد العام الماضي ومن المقرر استئناف عقده في مايو بمبادرة ومشاركة شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، تم اقتراح عقد لقاء بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا بمشاركة رئيس فرنسا والمستشارة الألمانية في إطار الاجتماع المقبل للمجموعة السياسية الأوروبية في كيشيناو. أعربت أذربيجان عن إمكانية مشاركتها في الاجتماع غير الرسمي في كيشيناو، طالما أنه لن يحل محل صيغة بروكسل ولا يغيرها. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه في الوقت نفسه ، نظرًا لعدم وجود معلومات شاملة حول تفاصيل الاجتماع ، لا توجد موافقة نهائية على المشاركة في اجتماع كيشيناو.