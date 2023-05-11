علي بن صالح الصالح: نكثف التعاون مع المجلس الوطني الأذربيجاني

باكو، 11 مايو، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في البحرين شاهن عبد الله يف برئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح ليبحث معه آفاق التعاون بين برلماني البلدين.

وذكر رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح أن العلاقات بين أذربيجان والبحرين البلدين الصديقين في المستوى العالي مشيرا إلى لعب برلماني البلدين دورًا مهما في تنمية العلاقات.

وشدد علي بن صالح الصالح على أن المباحثات المنظمة في المنامة في مارس العام الحالي مع رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا قد ساهمت في تنمية العلاقات بين البلدين. وابلغ أن مبادرات المجلس الوطني الأذربيجاني تلعب دورا خاصا في تعزيز العلاقات بين برلمانات مختلف البلدان. كما أشاد رئيس مجلس الشورى البحرين بفعاليات الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز التي تأسست بمبادرة أذربيجان. وابلغ أن مجلس الشورى البحريني عازم على تكثيف التعاون مع المجلس الوطني الأذربيجاني.

وبدوره نقل السفير عبد الله يف إلى رئيس مجلس الشورى البحريني تحيات رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا منوها إلى أن العلاقات بين برلماني البلدين الصديقين في المستوى العالي. وابلغ أن الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني التي استضافها البحرين في مارس العام الجاري أتت ناجحة مفيدا أن مجلس الشورى البحريني يلعب دورا مهما في تعزيز التعاون ضمن هذه المنظمة التي تضم 179 برلمان عبر العالم وكذلك بين سائر المنظمات الدولية.