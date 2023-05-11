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    رحالة سويديون يزورون كهف آزيخ

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]

    باكو، 11 مايو، (أذرتاج)

    تستمر زيارة الوفد الكبير من السياح السويديين إلى قره باغ وزنكزور الشرقية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن السياح السويديين زاروا محافظة فضولي وتعرفوا على الدمار الذي ارتكبته أرمينيا أثناء الاحتلال لمدة نحو 30 عاما وأعمال البناء الكبيرة التي قامت بها دولة أذربيجان بعد تحرير المحافظة.

    بعد ذلك ، جاء السياح الأجانب إلى كهف آزيخ في محافظة خوجاوند.

    قُدمت لهم معلومات عن كهف آزيخ وهو المعلم الاثري النادر الذي يوضح تاريخ قره باغ القديم. يثبت هذا الكهف عيش الانسان البدائي من العصر الحجري في أراضي أذربيجان.

    وتعرّفوا على حقائق نهب هذا الأثر التاريخي والثقافي خلال فترة الاحتلال وأعمال البحث والتنقيب غير القانونية.

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