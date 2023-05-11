وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان تتعرض للقصف المدفعي

باكو، 11 مايو، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن قوات أرمينيا تستهدف ابتداء من الساعة 17:00 من يوم 11 مايو اليوم من مواقعها باتجاه قرية زود لمحافظة باسار كيتشار مواقع جيش أذربيجان عند الحدود باستخدام مدافع د30.

وترد قوات أذربيجان بالمثل على نقاط النيران.