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    سياسة


    وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان تتعرض للقصف المدفعي

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٥‎]
    وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان تتعرض للقصف المدفعي

    باكو، 11 مايو، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن قوات أرمينيا تستهدف ابتداء من الساعة 17:00 من يوم 11 مايو اليوم من مواقعها باتجاه قرية زود لمحافظة باسار كيتشار مواقع جيش أذربيجان عند الحدود باستخدام مدافع د30.

    وترد قوات أذربيجان بالمثل على نقاط النيران.

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