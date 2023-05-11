وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان تتعرض للقصف المدفعي
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٥٥]
باكو، 11 مايو، أذرتاج
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن قوات أرمينيا تستهدف ابتداء من الساعة 17:00 من يوم 11 مايو اليوم من مواقعها باتجاه قرية زود لمحافظة باسار كيتشار مواقع جيش أذربيجان عند الحدود باستخدام مدافع د30.
وترد قوات أذربيجان بالمثل على نقاط النيران.
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