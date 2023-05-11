النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر من شوشا
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢٣ [١٩:٤٨]
باكو، 11 مايو، أذرتاج
نشرت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا نشرة من شوشا في حسابها الرسمي في الانستقرام.
وأرفقت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا منشورها بكتابة "ثمة مولود جديد في عائلة صديقتنا".
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