النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر من شوشا

باكو، 11 مايو، أذرتاج نشرت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا نشرة من شوشا في حسابها الرسمي في الانستقرام. وأرفقت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا منشورها بكتابة "ثمة مولود جديد في عائلة صديقتنا".

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