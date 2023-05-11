وزير الخارجية يطلع رئيسة منظمة "جذور السلام" الأمريكية على تهديد الألغام ضد أذربيجان

باكو، 11 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 11 مايو اليوم بمؤسسة ورئيسة منظمة "جذور السلام" الإنسانية الأمريكية الناشطة في مجال تطهير الألغام هايدي كون.

وقالت الخارجية في بيان إن الوزير بايراموف أطلع الجانب المحاور في اللقاء على تهديد الألغام الجاري ضد أذربيجان نتيجة لعدوان أرمينيا المستمر نحو 30 عاما ضد البلد.

ولفت الوزير بايراموف إلى تحول مواطني أذربيجان إلى ضحايا للألغام المزروعة زراعة شاملة من قبل أرمينيا والى عدم تعاون أرمينيا مع أذربيجان في مجال تطهير الألغام.

وشدد كذلك على أن تهديد الألغام هو أكبر مانع أمام عمليات إعادة البناء والتأهيل عقب الحرب الوطنية التي دارت خلال الـ44 يوما وأمام عودة اللاجئين والنازحين السابقين إلى مسقط رؤوسهم.

وبدورها أكدت رئيسة منظمة "جذور السلام" الإنسانية الدولية هايدي كون على أهمية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان بالنسبة لجميع المنطقة معبرة عن عزمها على زيارة أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال واستعدادها لدعم تعاون في هذا المجال.

ثم أجرى الطرفان تبادل وجهات نظر حول الشؤون ذات الاهتمام المشترك.