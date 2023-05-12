نائب وزير الخارجية عقد العديد من الإجراءات اثناء زيارته الى ألبانيا

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

قام نائب وزير الخارجية الاذربيجاني فارض رضايف بزيارة عمل الى ألبانيا في 11-10 مايو.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان نائب الوزير عقد اثناء الزيارة لقاءات مع كل من ميجي فينو نائب وزير الخارجية الالباني ومستشار الرئيس الالباني في السياسة الخارجية فاتمير جيلا ومستشار رئيس وزراء البانيا في السياسة الخارجية اوديتا باربوليشي ورئيس مكتب رئيس البرلمان الألباني كوستا باريابا ومستشار الرئيس ايجونا يوسوفاي وانيلا ديناي رئيسة مجموعة الصداقة مع البرلمان الاذربيجاني في البرلمان الألباني.

أجريت خلال اللقاءات مناقشات حول الوضع الحالي للتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية ومجال الطاقة وكذلك التعاون في اطار المنظمات الدولية وآفاق تطويره، فضلا عن مناقشة مشاريع الطاقة والنقل الاستراتيجية المنفذة بمبادرة من أذربيجان وكذلك قدمت معلومات عن الوضع الناشئ في فترة ما بعد النزاع والامن الإقليمي.

في لقاء عقد مع ممثلي مراكز الفكر الشهيرة الألبانية، نوقشت أولويات السياسة الخارجية لاذربيجان والعلاقات بين البانيا وأذربيجان والوضع الإقليمي.