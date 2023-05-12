"يوم المراقب المميز والصحافة" في تدريبات "نسر الاناضول – 2023"

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

تنتهي اليوم في ولاية قونية، وسط تركيا، تدريبات "نسر الأناضول 2023" الدولية، التي تتضمن تقديم خدمات التعليم والتدريب للطيارين المحليين والأجانب.

وفي إطار التدريبات هذه اختتمت الخميس 11 مايو، فعاليات "يوم المراقب المميز والصحافة"، بمشاركة محلية وأجنبية. حضر الحدث وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ونائب وزير الدفاع قائد السلاح الجوي الجنرال رامز طاهروف. كما التقى حسنوف والضيوف الاخرون مع ممثلي شركتي اسيلسان وتوبيتاك. كما اجتمع رامز طاهروف مع نظيره التركي اللواء اتيلا جولان.

وتضمنت الفعاليات متابعة عرض قدمه فرق "النجوم التركية" الجوية.

واختتمت الفعاليات، بتقديم نشرة للمسؤولين العسكريين الأجانب وللصحفيين، حول تدريبات "نسر الأناضول".

وشارك في التدريب 42 طائرة ومسيرة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأذربيجان والإمارات وبريطانيا وقطر وباكستان وتركيا.

كما شارك في التدريب ممثلون عن الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإثيوبيا والمغرب وفرنسا وجورجيا وقيرغيزستان وشمال مقدونيا وليبيا وماليزيا وسلطة عمان بصفة مراقب.

وانطلقت التدريبات في 2 مايو/ أيار الحالي وتنتهي الجمعة.