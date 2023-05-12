بحث آفاق التعاون في مجال الأدوية مع مصر

باكو، 11 مايو، (أذرتاج)

عقد في مقر وزارة الصحة اجتماع مع السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مصر العربية لدى أذربيجان هشام محمد ناجي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان وزير الصحة الاذربيجاني تيمور موساييف أشار إلى أن البلدين تعاونا بنجاح في العديد من المجالات وأكد على أهمية الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في توسيع العلاقات.

وقال الوزير إن هناك إمكانات واسعة لتطوير التعاون بين أذربيجان ومصر في مجال الصحة: "يتم التعاون بين بلدينا في مجال السياسة الصحية والصحة العامة في إطار المؤسسات الصحية على المستوى الدولي أي في اطار منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وفي الوقت ذاته، توجد كل الفرص لتبادل الخبرات المنهجية والعلمية الحديثة في مجال التعليم المهني المستمر للأخصائيين الطبيين".

وأعرب الوزير عن ثقته في أن التعاون بين الطرفين سوف يتطور بنجاح في المستقبل.

من جانبه قال السفير ان مصر تولي أهمية خاصة لتنمية العلاقات مع أذربيجان: "لقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا منذ عام 1992 وخلال الفترة الماضية، يتطور التعاون بين دولتي مصر وأذربيجان بديناميكية إيجابية".

أشار السفير إلى الاهتمام الخاص بتنمية صناعة الأدوية في مصر، قائلا إن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع أذربيجان في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع بحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية وتوقيع مذكرة تعاون في مجال الأدوية في المستقبل.