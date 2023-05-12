السباح الاذربيجاني من ذوي الاحتياجات الخاصة يحطم الأرقام القياسية

باكو، 12 مايو (أذرتاج) سجل السباح الاذربيجاني من ذوي الاحتياجات الخاصة رومان سالي رقما قياسيا جديدا في أسرع سباحة لمسافة 200 متر. أفادت أذرتاج نقلا عن اللجنة البارالومبية الأذربيجانية ان صاحب لقب البطل الثلاثي في العالم رومان سالي سبح مسافة 200 متر بالسباحة الحرة لمدة 1 دقيقة و58.36 دقيقة في المرحلة التأهيلية للبطولة العالمية في برلين. انتقل السباح الى مرحلة النهائي في البطولة.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده