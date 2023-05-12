وزارة الدفاع: أرمينيا تهاجم على المواقع الأذربيجانية بالمسيرات الانتحارية

باكو، 12 مايو (أذرتاج) هاجمت وحدات القوات المسلحة لارمينيا على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار الحدودية باستخدام المسيرات الانتحارية في الساعة 11:30 في 12 مايو. أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان أرمينيا تبدأ التصعيد مجددا. لا خسائر في صفوف الجنود والعتاد للجيش الاذربيجاني.

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