وزارة الدفاع: أرمينيا تهاجم على المواقع الأذربيجانية بالمسيرات الانتحارية
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٣٣]
باكو، 12 مايو (أذرتاج)
هاجمت وحدات القوات المسلحة لارمينيا على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار الحدودية باستخدام المسيرات الانتحارية في الساعة 11:30 في 12 مايو.
أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان أرمينيا تبدأ التصعيد مجددا.
لا خسائر في صفوف الجنود والعتاد للجيش الاذربيجاني.
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