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    سياسة


    وزارة الدفاع: أرمينيا تهاجم على المواقع الأذربيجانية بالمسيرات الانتحارية

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٣٣]
    وزارة الدفاع: أرمينيا تهاجم على المواقع الأذربيجانية بالمسيرات الانتحارية

    باكو، 12 مايو (أذرتاج)

    هاجمت وحدات القوات المسلحة لارمينيا على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار الحدودية باستخدام المسيرات الانتحارية في الساعة 11:30 في 12 مايو.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان أرمينيا تبدأ التصعيد مجددا.

    لا خسائر في صفوف الجنود والعتاد للجيش الاذربيجاني.

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