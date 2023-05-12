تركيا.. زلزال بقوة 4.5 درجات يهز ولاية أضنة

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ظهر الجمعة، ولاية أضنة جنوب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الزلزال وقع عند الساعة 11:33 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء صايم بيلي، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ"آفاد".

كما حدثت هزة ارتدادية في المنطقة بقوة 4.3 درجات عند الساعة 11:36.

وفي تصريح للأناضول، قال والي أضنة سليمان ألبان، إنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن، وأن أعمال المسح متواصلة.