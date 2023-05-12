تركيا.. زلزال بقوة 4.5 درجات يهز ولاية أضنة
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٠٧]
باكو، 12 مايو (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ظهر الجمعة، ولاية أضنة جنوب تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الزلزال وقع عند الساعة 11:33 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء صايم بيلي، حسبما أفادت وكالة الأناضول.
ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ"آفاد".
كما حدثت هزة ارتدادية في المنطقة بقوة 4.3 درجات عند الساعة 11:36.
وفي تصريح للأناضول، قال والي أضنة سليمان ألبان، إنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن، وأن أعمال المسح متواصلة.
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